Carolina Marconi, il desiderio di maternità nonostante il tumore: «Farò l'impossibile, me lo merito»

Martedì 12 Ottobre 2021, 20:47 - Ultimo aggiornamento: 20:58

Il tumore al seno non ha infranto il suo sogno di diventare mamma. Carolina Marconi, ospite oggi di "Storie Italiane", ha parlato in tv del suo desiderio di maternità: «Farò l'impossibile. Nonostante la malattia io non rinuncio alla speranza di diventare madre. Io diventerò mamma perché me lo merito. Sarò madre in ogni modo, perché anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo». L'ex concorrente del Grande Fratello, 43 anni, ha raccontato di aver scoperto la malattia proprio durante i controlli di routine per il concepimento di un figlio.

Carolina Marconi, il desiderio di maternità nonostante la malattia

«Mi è crollato il mondo addosso, sono stata tanto male, ma quando passi un momento così non sai di avere quella forza. Anche io me ne stupisco a volte della forza che mi è uscita», ha dichiarato Carolina Marconi. La showgirl italo-venezuelana ha aggiunto: «Io sto bene, ma voglio ricordare l’importanza dei controlli, soprattutto ora che a ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno». Carolina Marconi ha infine annunciato che il 10 novembre finirà la chemioterapia: «Allora farò una festa».