Carolina Marconi positiva al Covid dopo il tumore: «Febbre e dolore costante, non è una semplice influenza»

Carolina Marconi è positiva al Covid. L'influencer, che sui social racconta la sua battaglia con il tumore al seno che l'ha colpita un anno fa, ha pubblicato su Instagram un post in cui aggiorna i follower sulle sue condizioni di salute: «Ciao ragazzi come state? Beh io sono ancora a casa. Dopo tanti giorni anche io con il Covid, per fortuna il peggio sembra sia passato». Carolina Marconi racconta che di non aver accusato lievi sintomi: «Ho avuto la febbre, male alle ossa ed un dolore costante in testa che non finiva mai. Ma ormai tutto è risolto, sto benone. Il Covid non è una semplice influenza. Sono stati giorni davvero brutti per fortuna avevo le tre dosi di vaccino».

L'influencer ha da poco pubblicato il suo primo libro, intitolato "Sempre con il sorriso", e si dice soddisfatta dell'accoglienza che ha ricevuto: «Nel frattempo colgo l’occasione per ringraziare tutti voi, settimana scorsa eravamo al nono posto come libro più venduto di genere vario in Italia e soprattutto grazie per le vostre recensioni, tutte belle anche le critiche sono ben accette». E conclude: «Chiaramente non sono una scrittrice, ho voluto comunque raccontare con semplicità lo spirito di come ho cercato di affrontare la mia battaglia più difficile perché la vita è troppo bella e va difesa con forza e determinazione anche quando ci mette a dura prova. Vi voglio bene la vostra Rasatina».