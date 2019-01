Carmen Russo, morta la mamma Giuseppina: «Cuore a pezzi»

Un grande dolore per Carmen Russo, che ha perso la mamma Giuseppina. L’annuncio della scomparsa è stata data dalla stessa showgirl, moglie di Enzo Paolo Turchi e mamma della piccola Maria, con un post condiviso dal suo profilo Instagram.

Carmen dal suo profilo social ha pubblicato uno scatto assieme alla mamma, accompagnata da una tenera didascalia: “Cara MAMMA GIUSEPPINA ❤ - ha scritto nel post - ci hai lasciato e sei volata in cielo così abbiamo detto a Maria ,noi abbiamo il cuore a pezzi , non ci crediamo ,non accettiamo l’idea che non potremo più vedere il tuo sorriso o sentire la tua voce .Grazie MAMMA Per avermi amato e cresciuto ,grazie per i valori che mi hai trasmesso. Mi manchi Mamma ma so che Dio ti ha tra le sue braccia e io nel mio cuore e ora sei con Papà la vostra mano posata sulla mia spalla rimarrà con me per sempre ❤️TI AMIAMO MAMMA GIUSEPPINA Carmen EnzoPaolo e Maria”. Numerosi i commenti dei fan e di alcuni amici vip che hanno manifestato la loro vicinanza in questo momento difficile a Carmen e alla sua famiglia.

