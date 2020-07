Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi in lacrime a Io e Te: «Sono morte tutte e due...». Diaco commosso

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi in lacrime a Io e Te: «Sono morte tutte e due...». Pierluigi Diaco commosso. Oggi, il coreografo campano e la moglie ballerina e showgirl sono stati ospiti del faccia a faccia nel salotto di Rai1. Gli artisti hanno parlato degli esordi della loro carriera e del loro amore e si sono commossi fino alle lacrime guardando un filmato a loro dedicato. Poi Enzo Paolo ha rivelato un momento molto duro della sua vita.

«Sono morte due sorelline - racconta il coreografo - una a 18 mesi e una a 11 anni, ma io non ero ancora nato. I miei genitori hanno vissuto una cosa tremenda. Mi ricordo che mio padre andò via e mia madre con la testa, purtroppo, non ci stava più. Poi mia sorella Fulvia che era più grande andò a lavorare fuori. Sono nato nei Quartieri Spagnoli. Si usciva al mattino per poter fare qualcosa e guadagnare qualche soldo per poter comprare un panino. A sei o sette anni pulivo una bisca e guadagnavo 20 lire. A casa non c’era la luce e mi ricordo una situazione tristissima ma bellissima. Nel quartiere eravamo tutti poveri. Mi ricordo che c’era una signora che si prostituiva e con i soldi che guadagnava faceva la spesa per tutti. Mia madre, poi, a sei anni mi iscrisse al San Carlo di Napoli e mi ha cambiato la vita».

Carmen Russo conclude parlando con ironia del loro amore: «In questi 37 anni ne abbiamo passate tante. In sala prove comanda lui, riconosco la sua autorità di coreografo e creativo. Poi a casa facciamo i conti...».

Ultimo aggiornamento: 18:51

