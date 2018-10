Carlo Verdone: «Roma ha una strana tristezza. Potrebbe essere la città più ricca e invece...»

È un Carlo Verdone a 360 gradi quello che si racconta ai microfoni di Rai Radio 2, nel corso della trasmissione "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. L'attore parla della sua città, con un pizzico di malinconia e rammarico: «Vivo in un appartamento che sta molto in alto, Roma è sempre meravigliosa, ma vista dall'alto ha una strana tristezza. Non è bene illuminata come le altre capitali europee. Potrebbe essere la città più ricca d'Europa, perché ha la grandezza dell'antichità, e invece...».



Ultimo aggiornamento: 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è spazio anche per l'altra grande passione di Verdone, il calcio: «L'amore per la Roma è l'amore per dei colori, che per me sono il giallo e il rosso. Quando li vedo, torno bambino, come quando collezionavo le figurine. Rimpiango un po' lo stadio, quei derby di un tempo, quando andare all'non era pericoloso. Oggi è tutto molto estremo, violento. Questo mi dispiace. Vedo il calcio inglese e mi rifaccio gli occhi. Nei giorni scorsi ho visto il Manchester United di Mourinho, mi è piaciuto moltissimo. Avevo scommesso sul risultato esatto e l'ho preso. Ogni tanto mi capita».E poi, naturalmente, il cinema: «Ho scritto cinque soggetti, dobbiamo essere d'accordo anche con il produttore - ha dichiarato Verdone - cerchiamo di andare di comune accordo, lo capisco anche. Il momento per il cinema italiano è talmente difficile che bisogna stare molto attenti, i risultati di questo inizio di stagione per il cinema italiano sono stati terribili. Se devi sbagliare, devi farlo con la coscienza di averci messo tutta l'anima, tutto il cuore. È cambiato tutto, ma non voglio essere nostalgico. Certo che dispiace, perché senza la sala cinematografica si perde molta poesia. Sta cambiando la fruizione del prodotto, io lavorerò ancora un pochino, non è che posso lavorare in eterno, però probabilmente farò una incursione con una. Almeno una la dovrò fare. Me lo chiede il produttore e mi rendo conto anche io che con i tempi che corrono bisogna mettersi in gioco anche con cose del genere. Il mondo cambia, bisogna adeguarsi».