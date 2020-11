Verdone, auguri social per i 70 anni oggi. Da Giorgia a Zingaretti: «Buon compleanno mito»

Leo, Furio, Piero, Bernardo, Raniero, Ivano, Achille, Romeo o Guglielmo? Difficile scegliere tra gli sterminati personaggi che hanno caratterizzato la cinematografia di Carlo Verdone, vincitore di sette David di Donatello come regista, sceneggiatore e attore e di due David speciali. Oggi Verdone compie 70 anni e sui social non ci sono stati limiti ai festeggiamenti.

APPROFONDIMENTI IL COMPLEANNO Verdone, Mattarella telefona all'attore per i 70 anni:... SPETTACOLI Carlo Verdone: «Acqua e Sapone? Ecco come nacque... PERSONE Carlo Verdone, 70 anni un sacco belli: «L'erede di Sordi?... PERSONE Carlo Verdone, tutte le sue donne: da Magda a Jessica, i personaggi... ROMA Roma, la targa per il film "Un Sacco Bello" di Carlo...

Carlo Verdone, 70 anni un sacco belli: «L'erede di Sordi? Non esiste. E credo che neanche io ne avrò»

Fabrizio (@FabriOwen92) scrive «Lo vogliamo dare un programma in prima serata a #CarloVerdone o vogliamo restare ancora nel medioevo?», mentre Nicola Zingaretti scrive: «Buon compleanno di vero cuore a #CarloVerdone per i suoi 70 anni, uno dei più grandi protagonisti del cinema italiano. Auguri Carlo!».

Buon compleanno di vero cuore a #CarloVerdone per i suoi 70 anni, uno dei più grandi protagonisti del cinema italiano. Auguri Carlo! pic.twitter.com/ldErR8bzJW — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) November 17, 2020

La cantante Giorgia lo definisce «mito», la comica Michela Giraud preferisce chiamarlo con deferenza «altezza reale», fino ad Eleonora Giorgi, compagna cinematografica in "Borotalco" che ricorda: «Abbiamo fatto ridere Jack Nicholson». L’attrice Paola Minaccioni pubblica una sequenza di immagini in cui mangia insieme a Carlo un dolce e commenta: «Certi momenti te li gusti solo in buona compagnia. Tanti Auguri Carlo! Ti voglio bene!».

buon compleanno mito!🥂#CarloVerdone pic.twitter.com/Br6IlqfbuK

Tra le spettatrici Simona (@Simona_ti) sottolinea «E comunque rimarrai sempre un sacco bello! Auguri!!» o Caterina Fattore (@caterinaFattore) commenta così «Carlo Verdone lo vivo quotidianamente, non c’è giorno in cui non mi capita di citare o replicare una sua frase. È parte della mia vita, per quanto possa sembrare retorica come frase». Il Policlinico Tor Vergata (@unitorvergata) lo festeggia così: «Buon compleanno a #CarloVerdone simbolo di Roma e della romanità, ma anche Dottore Honoris Causa in Beni Culturali e Territorio. Auguri!!!».

Carlo Verdone, tutte le sue donne: da Magda a Jessica, i personaggi entrati nel mito

Ultimo aggiornamento: 11:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA