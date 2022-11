Carlo III, il re "animalista" vieta il foie gras: a Corte non si mangia

Mangiare fegato d'oca sarà vietato nella Corte d'Inghilterra. Lo ha deciso Carlo III, il nuovo sovrano "animalista" ha infatti scelto di accogliere la richiesta delle associazioni animaliste mostrandosi sensibile alla causa. Un fatto che non sorprende: Carlo non mangia foie gras da dieci anni proprio per rispetto a questi animali.

Carlo vieta il foie gras a corte

Rispondendo ad una richiesta del gruppo animalista Peta, la Casa Reale britannica ha assicurato che il nuovo sovrano ha bandito il fegato d'oca da tutte le residenze reali. Non è chiaro se il sovrano risponderà favorevolmente all'altra richiesta del gruppo Peta, quella di usare pellicce d'ermellino sintetiche per la cerimonia d'incoronazione a maggio.

Foie gras, perché è crudele

Il foie gras, uno dei vanti della cucina francese, è da tempo sotto accusa nel mondo anglosassone per la pratica dell'ingozzamento delle oche, ritenuta crudele. In Gran Bretagna ne è vietata la produzione, ma non la vendita. E alcuni chef hanno elaborato una versione vegana, chiamata «faux gras».

