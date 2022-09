Carlo III, mani finte delle guardie del corpo per nascondere armi? Il video che solleva dubbi

Immobili, nessun movimento. Sono le mani delle guardie del corpo di Carlo III, talmente ferme che sembrano finte. Il Re sta cercando di salutare quante più persone possibili durante questi giorni. E con lui si muove un nutrito gruppo di agenti. Non battono ciglio e osservano tutto con minuziosa attenzione. Troppa, per alcuni. Tanto da suscitare il dubbio che nascondano qualcosa.

​Carlo III, mani finte delle guardie del corpo per nascondere armi: il video

I video che circolano online, soprattutto su Tiktok, hanno ingrandito le mani di un paio di guardie del corpo reali. Si crede che siano esche per armi nascoste sotto i loro cappotti. Nel corso degli anni, ci sono state voci che usano mani e braccia finte per tenere sotto i cappotti un fucile FN-P90, se dovesse accadere il peggio. Ma nulla è mai stato dimostrato.

Il pubblico si divide

Le persone che commentano sotto i video non riescono a decidersi e non sanno a cosa credere. Alcuni credono che siano mani reali, mentre altri sono un po' più dubbiosi e sospettosi su tutto. Le persone in lutto sono ora esortate a stare lontano dalla coda poiché la bara della regina giace nello stato fino alle 6 del mattino di domani.

