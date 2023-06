Carlo III a cavallo alla parata del "Trooping the colour"

Sabato 17 Giugno 2023, 15:33 - Ultimo aggiornamento: 15:46

Re Carlo III a cavallo passa in rassegna le truppe in occasione della sua prima parata di compleanno (che cade il 14 novembre) nel ruolo di sovrano. Una prima per un monarca britannico dal 1986, ultimo anno in cui Elisabetta II fu vista in sella a presiedere al grande evento.

La regina Camilla e la principessa Kate e i suoi tre bambini - George, Charlotte e Louis - seguono in carrozza. La parata si chiama "Trooping the color" (saluto ai colori) e risale al regno di Giorgio II nel 1748, anche se nato a ottobre, volle approfittare del tempo mite per festeggiare il suo compleanno.

Sotto un cielo coperto, Charles III ha lasciato Buckingham Palace in processione seguito dai fratelli, il principe Edward e la principessa Anna, nonché dal figlio erede al trono William, tutti e tre a cavallo.

Alla cerimonia organizzata sul campo di parata nei pressi di Whitehall partecipano 1.400 soldati, 400 musicisti e 200 cavalli.