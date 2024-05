Carlo Conti a Sanremo, una sfida chiamata «usato sicuro»: così la Rai prepara il dopo-Amadeus

Per i vertici della Rai scegliere l'erede di Amadeus per Sanremo poteva essere una buona occasione per accettare una sfida e, per una volta, guardare avanti con qualcosa che da quelle parti è sempre più raro trovare: un po' di coraggio. Scegliere Carlo Conti, come si diceva per Pippo Baudo, "un gran professionista", vuol dire aver puntato tutto su un "usato sicuro" che garantirà senz'altro una tenuta in termini di ascolti (tanti giovani il Festival non lo vedranno: Amadeus è percepito come un fratellone, Conti come un amico di papà, al massimo butteranno un occhio sui social), ma non un rilancio. Che stavolta era necessario.

Carlo Conti a Sanremo, la storia

Cinque anni di Festival di Sanremo gestione Amadeus hanno cambiato tutto.

Conti è di lungo corso e all'annuncio ufficiale al Tg1, quando gli è stato chiesto se avrebbe portato a Sanremo anche gli amici Pieraccioni e Panariello, ha subito fatto capire che più di tanto non li coinvolgerà, lasciando intendere che anche da lui potranno arrivare delle sorprese. Speriamo. Per quanto riguarda la dirigenza Rai, dopo i record di Amadeus si poteva osare di più e puntare su nomi e formule più fresche. Cattelan e De Martino? Un presentatore, o presentatrice, diverso per ogni sera e una direzione artistica forte? Dopo le tante scelte fallimentari dell'ultimo anno - Insegno, De Girolamo, Bortone etc. - adesso risulta evidente soprattutto il timore di sbagliare ancora. Sanremo serve anche a far cassa, ovvio, però una visione più ampia serve anche a tutelare e sviluppare gli interessi di tutti. L'immobilità non serve a nessuno.