Morta Carla Fracci, la malattia di cui soffriva da tempo

Carla Fracci è morta nella mattinata di oggi a Milano, dopo aver lottato per molto tempo contro la malattia. A 84 anni la regina della danza si è spenta lasciando un grande vuoto nel mondo dell'arte. Le sue condizioni di salute sono state tenute all'oscuro fino al momento della sua scomparsa. La ballerina non ha mai voluto parlarne, decidendo di mantenere fino all'ultimo il massimo riserbo. Tuttavia, già durante le sue ultime ore di vita, le voci di una grave malattia erano ormai molto diffuse.

APPROFONDIMENTI CHE SHOW Carla Fracci, quando a 82 anni si scatenò in tv ballando... L'INTERVISTA Carla Fracci è morta. L'ultima intervista: «A volte... MILANO Carla Fracci è morta di tumore a 84 anni, addio alla Prima... ROMA Carla Fracci è morta: addio alla etoile della Scala MILANO Carla Fracci è morta, la regina della danza aveva 84 anni

Carla Fracci: «E Nureyev mi disse: tu sei la danza, non puoi ritirarti»

LA MALATTIA - Carla Fracci è morta a causa di un tumore che la accomagnava da diverso tempo e che l'avrebbe allontanata negli ultimi tempi dalla sua attività di ambasciatrice della danza nel mondo. Tra le ultime presenze, quella dello scorso 29 gennaio ad una masterclass tenuta dalla Fracci con i protagonisti del balletto Giselle e andata in streaming sui profili della Scala (ora disponibile anche su Raiplay). Anche superati gli 80 anni l'energia dell'etoile era ancora moltissima. La televisione la ricorda scatenarsi ballando Asereje a ben 82 anni in compagnia di Caterina Balivo, con l'eleganza che la contraddistingueva. Un energia sicuramente derivatole dagli oltre 70 anni di danza. Un esercizio, che le ha permesso di mantenere quel movimento e quella vitalità che in molti le riconoscevano.





Carla Fracci: «E Nureyev mi disse: tu sei la danza, non puoi ritirarti»

Ultimo aggiornamento: 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA