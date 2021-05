Carla Fracci è morta, la regina della danza aveva 84 anni

Carla Fracci è morta. In mattinata il tam tam sulle sue condizioni di salute aveva destato molte preoccupazioni, e poco fa è giunta la notizia che la regina della danza ci ha lasciato. Aveva 84 anni.

Regina indiscussa della danza italiana, era nata il 30 agosto 1936 a Milano, e nel capoluogo lombardo ha costruito la parte centrale della sua carriera studiando nella scuola di ballo della Scala, di cui poi è diventata étoile.

Al teatro è rimasta (con qualche alto e basso) sempre legata, tanto che il 28 e 29 gennaio scorso aveva tenuto una masterclass con i protagonisti del balletto Giselle andata in streaming sui profili della Scala e disponibile anche su Raiplay.

Del 1955 il suo debutto sul palco del Piermarini che è stato un trampolino per i teatri più famosi del mondo.

Carla Fracci è morta: addio alla etoile della Scala

Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura: «Se ne va la regina della danza»

«Inimitabile, eterea e straordinaria. Se ne va la regina della danza». Commenta così Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura, la scomparsa dell'étoile Carla Fracci, morta a Milano a 84anni. «Ci ha lasciati una grande professionista, ambasciatrice de La Scala di Milano e della danza italiana nel mondo. Donna con un'autoironia, dolcezza e umiltà rare, che insegnava non solo a ballare, ma anche ad impegnarsi con disciplina, talento e tenacia per il raggiungimento dei propri obiettivi. Adesso - conclude Borgonzoni -, la leggerezza e la grazia diventano leggenda, sempre in punta di piedi».

