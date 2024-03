Gino Cecchettin a "Che Tempo che Fa" presenta il libro "Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia"

Ospite a "Che Tempo Che Fa", condotta da Fabio Fazio, Gino Cecchettin parlerà anche del suo libro "Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia", un'opera che si annuncia come un potente messaggio di speranza e di lotta contro la violenza di genere. Nel libro la tragedia personale vissuta da Cecchettin, la perdita della propria figlia Giulia, nel racconto di un dolore incommensurabile in un'occasione di riflessione e di impegno sociale. Attraverso le pagine di questa commovente lettera aperta, l'autore si rivolge non solo alla memoria della figlia ma a tutta la società, affrontando temi dolorosi con una forza e una determinazione ammirevoli. «Le parole di un padre che ha scelto di non restare in silenzio. Un appello potente alle famiglie, alle scuole e alle istituzioni. Il libro è parte di un progetto più ampio a sostegno delle vittime di violenza di genere»

Il progetto, che vede il libro come fulcro di un'iniziativa più ampia, mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza di genere, invitando famiglie, scuole e istituzioni a unirsi in una battaglia culturale che affonda le radici nella necessità di smantellare la cultura patriarcale ancora troppo presente nella nostra società.

"Cara Giulia" non è soltanto un tributo alla memoria di una giovane donna la cui vita è stata tragicamente interrotta; è un appello alla responsabilità collettiva, un invito a riflettere sulle dinamiche sociali e personali che possono condurre a simili tragedie.

Cecchettin, con parole di dolore ma anche di speranza, ci esorta a vedere in Giulia non solo la figlia che lui ha perso, ma un simbolo di tutte le vittime di violenza, un monito a non restare inerti.

Gino Cecchettin e le commoventi parole alla figlia Giulia

«Tu in questi giorni sei diventata un simbolo pubblico», scrive Gino Cecchettin alla figlia Giulia e a quanti vorranno ascoltare le sue sofferte parole di impegno, di consapevolezza e di coraggio. «Sei la mia Giulia e sarai per sempre la mia Giulia. Ma non sei più solo questo. Tu dopo quanto è successo sei anche la Giulia di tutti, quella che sta parlando a tutti. E io sento forte il dovere di manifestare al mondo che persona eri e, soprattutto, di cercare attraverso questo di fare in modo che altre persone si pongano le mie stesse domande».

