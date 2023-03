Cara Delevingne: «Sono sobria da quattro mesi, non potevo continuare così»

Giovedì 9 Marzo 2023, 12:22 - Ultimo aggiornamento: 12:28

Cara Delevingne torna a parlare. E lo fa dopo un lungo periodo di riabilitazione. La modella si racconta in un'intervista rilasciata a Vogue America. Le sue parole hanno aperto una breccia nei social, attraverso la quale sono passanti commenti di approvazione e di sostegno verso una donna che ha combattuto contro dipendenza e depressione. Ecco cosa ha detto Cara Delevingne ai media americani: «Sono sobria da quattro mesi. Sapevo solo che se avessi continuato a percorrere la strada che stavo percorrendo, sarei morta o avrei fatto qualcosa di davvero stupido. Tutto questo è stato davvero spaventoso». Cara Delevingne ha rivelato negli Stati Uniti di aver seguito un percorso di riabilitazione. La scelta è stata presa dopo gli scatti dei fotografi che lo scorso settembre l'hanno ripresa in stato confusionale in un aeroporto di Los Angeles. Oggi Delevingne manda un messaggio al mondo: «La tua vita può cambiare, se ti concedi un’opportunità di essere davvero chi sei»

Cara Delevingne, la dipendenza e poi la riabilitazione

Sul profilo Instagram della modella appare la copertina di Vogue, nella quale Cara Delevingne appare "acqua e sapone", vera. Come le parole scritte nel post: «Ogni singola storia è importante e questa è la mia. Siamo tutti umani. Naturalmente cadremo e commetteremo errori. Attraverseremo cose davvero difficili nella vita, ma è così che ci rialzeremo. Possiamo imparare e guarire. I tempi difficili non sono definitivi. Le circostanze difficili non devono trattenerci o definirci. C'è speranza. Abbi sempre speranza. Proprio qui, sono grata, orgogliosa e pronta per tutto ciò che verrà. Ricorda che non è mai troppo tardi per cambiare la direzione della tua storia. A chiunque là fuori stia ancora lottando, non arrenderti, non sei solo».