Ubriaco al volante si scambia di posto con il cane quando la polizia lo ferma: «Guidava lui». Arrestato (anche per eccesso di velocità)

Ubriaco al volante e ben oltre i limiti di velocità, ha provato ad eludere l'arresto mettendo al posto di guida il suo cane scambiandosi di posto con lui dopo essere stato fermato dalla polizia. Incredibile, ma vero.

Tanto assurdo che per che il Dipartimento delle forze dell'ordine di Springfield, Colorado, ha pure fatto un post su Facebook per raccontare la storia, ripresa anche dalla Cnn.

Fermato dalla polizia mette il cane al posto di guida

L'uomo è stato fermato dalla polizia intorno alle 23:30 di sabato scorso.

Andava quasi al doppio della velocità consentita sul tratto di strada che stava percorrendo. «L'autista ha tentato di cambiare posto con il suo cane che era sul sedile del passeggero, mentre l'ufficiale dell'Ssp si avvicinava e osservava l'intero processo", ha scritto il Dipertimento di polizia nel post. «È quindi uscito dal lato passeggero del veicolo e ha affermato che non stava guidando».

UBRIACO

L'uomo, di cui la polizia non ha reso noto il nome, è apparso subito ubriaco e, quando gli è stato chiesto da un agente se avesse bevuto, è scappato. Fuga breve. E' stato bloccato a circa 20 metri dal veicolo. L'uomo è stato portato in un ospedale, quindi è stato rinchiuso nel carcere della contea di Baca con l'accusa di guida sotto l'effetto di alcol e droghe, eccesso di velocità e resistenza all'arresto. Il cane è stato consegnato a un amico dell'autista mentre era in prigione. «Nessuna accusa verso il cane - scherza il Dipartimento nel post - È stato rilasciato solo con un avvertimento».