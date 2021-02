Cancro al seno, il dramma di Linda Nolan: «Si sta allargando al fegato, ho paura di morire»

Un cancro al seno che si è allargato fino al fegato. E ora, Linda Nolan, dice che ha «tanta paura di morire». La cantante dei Nolans (famoso gruppo musicale irlandese nato nel 1974) è malata: un cancro incurabile, a dicembre le hanno detto che si era diffuso al fegato. E la sua è una vita segnata dalla malattia. «Ho paura, non voglio mentire. Ho tanta paura di morire», ha detto intervistata dalla rivista New!

Linda Nolan says she's 'so scared of dying' after breast cancer spread to liverhttps://t.co/k7kQI4KVCH pic.twitter.com/juiMJRk1yJ — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) February 16, 2021

«Guardo i miei pronipoti e nipoti e penso a quanto mi piacerebbe vederli crescere. È difficile», ha continuato.

«Sono molto positiva, ma ci sono alcuni giorni in cui mi arrendo», ha detto. Il cancro è già entrato nella sua famiglia: sua sorella Bernie è morta di cancro al seno all'età di 52 anni nel 2013. Anche il marito di Linda, Brian, è morto di cancro nel 2007.

Linda sta facendo la chemioterapia e si reca in ospedale una volta ogni tre settimane. Nel frattempo, non c'è più alcun segno di cancro in Anne, la sorella. Insieme hanno scritto anche un libro: "Stronger Together", in uscita ad aprile, che racconta come si sono sostenute a vicenda quando è stato diagnosticato loro il tumore.

