Can Yaman, Luca Argentero e Raoul Bova, il trio delle meraviglie: la foto fa impazzire le fan

Giovedì 9 Settembre 2021, 11:18

Luca Argentero , la foto con Raoul Bova e Can Yaman fa impazzire le fan: «Scoppiano le coronarie...». Ieri sera, Luca Argentero ha postato uno scatto che in pochi minuti ha fatto il giro del web. Nell'immagine, l'attore torinese posa accanto a Can Yaman e Raoul Bova. La maliziosa didascalia fa impazzire le follower: «C’erano un torinese, un romano e un turco-romano…».

Immediati i commenti su Instagram. «Mi confermate che è legale questa foto prima di dormire?», chiede ironica un'utente. E ancora: «Un colpo basso per le mie coronarie, il trio delle meraviglie». «Giovedì gnocchi?». Neanche a dirlo, la foto dei tre attori riscuote un boom di like.

Luca Argentero e Can Yaman stanno lavorando insieme nel remake di Sandokan. E questa foto metterebbe a tacere i rumor secondo cui i due interpreti non sarebbero andati d'accordo sul set. Che anche Raoul Bova sia entrato a far parte del cast stellato? Staremo a vedere.