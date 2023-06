Morto Karel «Twisten» Asenbrener a 19 anni, il campione di e-sport soffriva di depressione

La star degli e-sport Karel «Twisten» Asenbrener, 19 anni, è stato trovato morto dopo aver postato il tweet della «buonanotte». Il teenager aveva rivelato di aver trascorso un periodo in un ospedale psichiatrico per far fronte alla sua depressione.

La squadra del campione di e-sport, Vitality, ha dato la notizia mercoledì, affermando in un comunicato di essere «profondamente rattristata» per la «perdita devastante». Asenbrener, che giocava al gioco Valorant, uno sparatutto tattico 5v5 basato sui personaggi.

La depressione e l'autolesionismo

A febbraio, il giocatore ceco ha dichiarato in una conferenza stampa che stava attraversando un «periodo difficile nella sua vita personale» e che aveva «a che fare con la depressione da oltre due anni». La giovane star ha spiegato di essersi autolesionato durante le vacanze di Natale a Praga e di essere quindi entrato in un istituto di salute mentale.

Dopo di che ho ricominciato da capo e fortunatamente sono riuscito a rimettermi in sesto: «È stato il momento più difficile per me come persona e come atleta professionista di esport».

Ha poi aggiunto: «Ma dopo quel periodo ho capito perché gioco e cosa significa per me la mia squadra».

Il giovane player ha anche incoraggiato gli altri a chiedere aiuto se si trovano in difficoltà: «Prendetevi cura di voi stessi e se state vivendo un'esperienza come la mia, non abbiate paura di rivolgervi ai vostri amici più stretti, alla vostra famiglia o alla vostra squadra». Harry «Gorilla» Mepham, assistente allenatore del Team Vitality, ha ricordato Asenbrener su Twitter.

Mi sono svegliato questa mattina con la notizia che uno dei miei più cari amici, una persona che sentivo davvero come un fratello, si è tolto la vita. «Le parole non possono descrivere il dolore e il vuoto che provo in questo momento», ha scritto Mepham: «Lo amavo e lo amerò per sempre. Vi lascio con una citazione del suo programma preferito e una cosa che mi diceva sempre quando mi sentivo giù: Se ti senti scoraggiato, che in qualche modo non sei abbastanza, incendia il tuo cuore». Riposa bene, fratello, ti vogliamo tutti bene», ha concluso.



Anche il Team Vitality di Asenbrener è intervenuto sui social media per porgere le proprie condoglianze: «Siamo affranti nel condividere con voi che il nostro giocatore VALORANT Karel 'Twisten' Aeenbrener è morto ieri sera. Riposa in pace Karel », si legge nel post.