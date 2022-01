Morto Camillo Milli, l'attore aveva 92 anni: aveva interpretato il presidente della Longobarda con Banfi e Ugo Monti in CentoVetrine

Camillo Milli, uno dei volti storici del cinema e della commedia all'italiana è morto oggi a 92 anni. Si è spento a Genova, dove viveva da anni. A dare la notizia è stata la famiglia. Da qualche giorno era ricoverato a causa dei postumi dovuti al Covid.

«Canà, mi guardi negli occhi», diceva Milli nella sua celebre interpretazione di Borlotti, il presidente della mitica Longobarda. In televisione iniziò a recitare dagli anni Sessantana ed è soprattutto noto per il ruolo di Ugo Monti nella soap opera "CentoVetrine".

Morto Camillo Milli

Era nato a Milano il primo agosto del 1929. L'ultima sua apparizione in tv risale al 2015. Poi si era ritirato per godersi gli ultimi anni, dedicandosi alla famiglia e agli affetti. I primi lavori nel mondo dello spettacolo li aveva svolti con Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano, dove debuttò nel 1951 e dove fu stabilmente attivo sino al 1953.

Il debutto al cinema risale al 1955 con Ragazze d'oggi di Luigi Zampa. È stato uno dei protagonisti della commedia italiana degli anni Ottanta, affiancando attori come Alberto Sordi ne Il marchese del Grillo di Mario Monicelli, Paolo Villaggio in Fantozzi contro tutti di Neri Parenti e Lino Banfi in L'allenatore nel pallone, di Sergio Martino. Tra i suoi molti film c'è anche Habemus Papam di Nanni Moretti.