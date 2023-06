La regina Camilla bloccata nel traffico salta il suo festival letterario: «Che ansia, era tutto bloccato»

Restare imbottigliati nel traffico? Capita anche alle regine. Parola di Camilla che ieri ha perso l'apertura del suo primo Queen's Reading Room Festival, un festival letterario di cui era madrina, proprio per colpa delle auto incolonnate. Fortunatamente a prendere il suo posto c'era un sostituto d'eccezione - il re Carlo - che ha salutato i partecipanti tra cui Sir Derek Jacobi, Richard E Grant e Dame Joanna Lumch. La macchina di Camilla è arrivata appena in tempo per essere accolta dalla protagonista della serata, Dame Judi Dench - che ha parlato della sua passione per Shakespeare da una vita - insieme a Dame Joanna e al presentatore Gyles Brandreth. «Scusate, tutte le strade erano chiuse», ha detto la regina apparsa in un elegante tuta blu di Anna Valentine.

Il festival letterario



Buckingham Palace ha affermato che Sua Maestà è stata purtroppo trattenuta per "problemi di trasporto legati alle condizioni meteorologiche".

Re Carlo e sua moglie Camilla hanno ospitato il ricevimento reale all'Hampton Court Palace per il primo festival della Queen's Reading Room. Il festival segue il successo del club del libro della regina Camilla, lanciato su Instagram nel gennaio 2021 e che ha raccolto oltre 160.000 follower. The Queen's Reading Room è un ente di beneficenza che mira a sviluppare l'apprezzamento della letteratura tra adulti e bambini nel Regno Unito e in tutto il mondo. Charles è stato visto sorridere e salutare gli ospiti durante il ricevimento per il festival all'Hampton Court Palace.

The Queen told Dame Joanna that there had been a major jam on the motorway. pic.twitter.com/A6gMCqPXCL — Rebecca English (@RE_DailyMail) June 11, 2023

Il look di Camilla



La moglie del re indossava una tuta blu reale abbinata a scarpe nere. Mentre Carlo ha sfoggiato un elegante abito gessato blu navy. L'evento ha portato vari atti di intrattenimento, come la proiezione di Austentatious, la pluripremiata commedia di grande successo vista nel West End e ascoltata su Radio 4. Il cast ha improvvisato un nuovo romanzo umoristico di Jane Austen, ispirato a un titolo inventato dalla regina Camilla. La varietà di romanzi inclusi nel club del libro di Camilla è destinata a intrattenere coloro che leggono mentre vengono esplorati diversi generi e stili di narrazione.