Camilla, la scena imbarazzante con un fan: «Tocca a malapena una mano tesa». Cosa è successo

Venerdì 10 Marzo 2023, 12:15

In questi giorni, un fan ha regalato a Camilla un mazzo di fiori durante una passeggiata a Colchester, e la regina consorte ha risposto con un "grazie" e poco più. "Tocca a malapena una mano tesa" ha dichiarato a Express Co Uk l'esperta Judi James. L'interazione è stata ritenuta infatti leggermente imbarazzante e l'esperta di linguaggio del corpo ha spiegato che la regina consorte Camilla sembrava non essere a proprio agio nell'incontro con i fan, il che potrebbe essere dovuto alla sua mancanza di familiarità con i fan rispetto ad altri membri della famiglia reale come William e Kate, più abituati alle uscite pubbliche. Nonostante ciò, Camilla ha continuato la passeggiata per salutare altre persone che stavano incontrando Re Carlo III e lei. Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

