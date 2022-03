Camilla diserta le corse di Cheltenham: soffre ancora degli strascichi del Covid

Non c’è pace per i reali inglesi, le cui condizioni di salute preoccupano i sudditi. Camilla Parker-Bowles ha annunciato che non parteciperà oggi come previsto al Cheltenham Festival, una delle più famose competizioni equestri in Gran Bretagna. La duchessa di Cornovaglia, che ama questo genere di corse, avrebbe dovuto premiare i vincitori di un trofeo intitolato alla Regina Madre.

Tuttavia, Camilla non si sarebbe ancora ripresa dagli strascichi del Covid, che aveva contratto a febbraio di quest’anno. Il corrispondente reale del Daily Express, Richard Palmer, ha scritto su Twitter che «la duchessa avrebbe dovuto partecipare», ma ha deciso di non chiamarsi fuori. «Sembra che stia provando a riprendere il ritmo, mentre continua il recupero dal Covid. Ieri è sembrata molto affaticata».

The Duchess of Cornwall had been due to attend the Cheltenham Festival today but she has pulled out. It’s understood she is trying to pace herself as she recovers from the bout of Covid-19 she had last month. She had looked as if she was struggling at an engagement yesterday.

— Richard Palmer (@RoyalReporter) March 16, 2022