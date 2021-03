27 Marzo 2021

Sta facendo grande clamore nel Regno Unito la vicenda di Callie Rogers, che da 18 anni detiene il record per la più giovane vincitrice del Lotto inglese dopo aver conquistato nel 2003 un jackpot di 1,87 milioni di sterline (pari a 2,186 milioni di euro), quando aveva appena 16 anni. Ora infatti, la ex ragazza fortunata, comparsa davanti al giudice per resistenza a pubblico ufficiale, si è scoperto essere finita in stato di povertà, dopo essergli capitato di tutto in questi anni.

Una favola al contrario, quella della ragazza di Flimby, nella regione inglese di Cumbria, al confine con la Scozia, che era incominciata benissimo per la cassiera di un supermercato di periferia che viveva con i genitori addottivi, che di colpo si era ritrovata nelle mani un assegno da 1,875 milioni di sterline e grande fama su stampa e televisioni. Ma quando si sono spenti i riflettori la vita di Callie anziché cambiare in meglio ha subito preso una brutta direzione anche a causa delle cattive amicizie e di parenti che anziché proteggerla, hanno sfruttato e sperperato la sua ricchezza.

Non si sarebbe mai saputo più nulla della Rogers, oggi trentatreenne madre single con quattro figli di cui un disabile, se qualche settimana fa non fosse uscita fuori strada con il suo suv e all'arrivo della polizia non avesse aggredito gli agenti che gli volevano fare l'alcoltest e i controlli antidroga. Alla fine si è scoperto la ex ragazza fortunata era sotto effetto di cocaina e il giudice davanti al quale è comparsa l'ha condannata a una multa di 200 sterline più 100 di risarcimento per l'aggressione all'agente, oltre al divieto di guidare per 22 mesi. Una pena tutto sommato mite quella comminata dal giudice della corte di Workington, che ha tenuto conto dello stato di indigenza della Rogers. E così tutti i media scandalistici inglesi si sono gettati a capofitto sulla sua vita cercando di rispondere alla domanda che probabilmente si fanno in tanti ovvero, come ha sperperato quasi 2 milioni di sterline.

Ad aiutarli è stata la stessa Rogers che promette di rialzarsi ancora una volta e ha deciso di intraprendere una battaglia politica per chiedere ai responsabili del Lotto di alzare il limite per poter partecipare, dagli attuali 16 ad almeno 18 anni perché come ha spiegato al Daily Mail «improvvisamente, ero una celebrità locale e le persone si avvicinavano a me nei pub come se fossero i miei migliori amici e io sentivo la pressione di offrire loro da bere. Non sapevo di chi fidarmi» aggiungendo che «erano troppi soldi per qualcuno così giovane. Anche se dici che la tua vita non cambierà, lo fa, e spesso non in meglio. Cerco di dimenticare gli alti e bassi che ho passato e di sentirmi come una persona normale. La pressione di spassarsela e di vivere una vita da festa glam è sparita e oggi preferisco vivere una vita normale». Al Sun ha aggiunto che quando «hai solo 16 anni, con tutta quella responsabilità. A quell'età, puoi ricevere i migliori consigli di sempre, ma non sei nella posizione di ascoltare».

La Rogers poi ha in parte spiegato come ha speso tutto quel denaro. Ecco la lista delle principali spese ammessa proprio da lei, che inizia con oltre mezzo milioni di sterline spese per mutui e affitti per lei, i genitori e i nonni, 300 mila sterline in abiti firmati e make-up, 250 mila in viaggi e vacanze da sogno dove si è portata di volta in volta tanti amici e fidanzati del momento, ai quali poi ha fatto anche regali rispettivamente per 190 e 188 mila sterline. Ci sarebbero anche 250 mila sterline in droga, che però lei ha smentito e 18 mila per tre operazioni per aumentare i seni in un momento che si sentiva depressa.