L'estate 2023 dei calciatori, dalla Liguria alla Costiera Amalfitana: ecco dove andranno in vacanza

Campionato ampiamento finito per il Napoli che ha vinto con largo anticipo il suo terzo scudetto. Ma domenica 4 giugno ci sarà ancora una festa. Ci sarà al Diego Armando Maradona e sarà trasmessa in diretta du Raidue. Poi tutti in vacanza. C'è chi come Luciano Spalletti ci resterà un anno intero. È stanco, vuole rimanere vicino alla sua famiglia. Per questo ha scelto un rifugio sicuro in Liguria. Non solo Cinque Terre e dintorni per l'allentore Campione d'Italia che tornerà anche nella sua Toscana, a Certaldo, dove è nato.

Spalletti dice addio al Napoli: «Lascio per mia figlia Matilde, ha bisogno di me»

Il presidente Aurelio De Laurentiis invece non si muoverà, come da tradizione, dalla sua splendida villa Camelia, a Capri.

A meno di viaggi programmati per seguire il suo Napoli. Meta diversa per il figlio Luigi pronto a lasciare Bari per far ritorno a casa. Intanto trascorrerà le proprie vacanze alle Baleari, tra Formentera e Ibiza. Lì ci sarà anche il portiere Pierluigi Gollini, ex storico di Giulia Provvedi delle Donatella. Nella vicina Formentera è già stata avvistata la compagna di Matteo Politano, Ginevra Sozzi con la bimba. Tra qualche ora arriverà anche lui insieme a qualche altro suo compagno...

I luoghi di vacanza dei campioni

Ma il settimanale Chi fa l'elenco di dove andranno in vacanza i giocatori azzurri. Giovanni Simeone si ricongiungerà con il papà, l’allenatore dell’Atlético Ma- drid Diego Pablo Simeone, e con la famiglia al Forte Village a Pula, in Sardegna. Una tappa fissa per lui.

Tornerà nella sua Georgia Khvicha Kvaratskhelia: legatissimo alla famiglia, Kvara non vede l’ora - scrive Chi - di riabbracciare il fratello minore Tornike, di cui si parla un gran bene come futuro campione. A casa dalla sua gente anche André Zambo Anguissa, originario del Camerun, non prima di aver fatto un salto in Costiera Amalfitana, dove andrà anche Giacomo Raspadori e famiglia.

Stesso discorso per Victor Osimhen che tornerà a casa, in Nigeria da amici e famiglia. Vacanze al mare per capitan Di Lorenzo che si dividerà tra l'amata Costiera Amalfitana e altre isole del Mar Meditteraneo.

Curiose le "vacanze" di Kim Min-jae che in base alle leggi del suo Paese, ricorda il settimanale diretto da Alfonso Signorini, la Corea del Sud, trascorrerà il mese di giugno in caserma nel battaglione che lo aspetta per svolgere il servizio di leva (il calciatore ha ottenuto uno sconto per meriti sportivi: la sua leva durerà 21 giorni anziché 21 mesi).