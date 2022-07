Roberto Burioni accusato di body shaming, bufera per la risposta a una ragazza su Twitter. Meloni e Salvini contro il virologo

Roberto Burioni accusato di body shaming. Una vera e propria bufera social si è scatenata contro il noto virologo dopo un tweet considerato da alcuni utenti denigratorio nei confronti di una donna. Ma andiamo per gradi.

Burioni accusato di body shaming, cosa è successo

Il deputato della Lega Alex Bazzaro scrive sul social che potrebbe essere un «rischio» la quarta dose del vaccino anti-Covid a settembre anche per gli under 50. «Sono orgogliosa che nella Lega ci siano persone come Alex Bizzaro», scrive la giovane alessia_smile6 dopo che Burioni aveva dato dell'irresponsabile al parlamentare. Così il virologo risponde pubblicando la foto profilo di lei e aggiungendo «Capisco»: un ‘cinguettio’ apparso a molti utenti come una presa in giro per l’aspetto fisico della ragazza e definito offensivo e da «bullo».

Questo è il rispetto di un opinione espressa da una ragazza da parte di un sedicente medico che vuole obbligarvi a fare il #vaccino #Covid_19 svariate volte all anno senza basi scientifiche. Quanto viene pagato? Quanto è #verme ? @RobertoBurioni pic.twitter.com/is8l4MbMyU — giorgio Maria Natale🇮🇹 (@gioman73) July 10, 2022

La risposta di Giorgia Meloni

Non sono mancate le reazioni dei politici, soprattutto di centrodestra. «L’esperto Burioni deride su Twitter una ragazza, sostenitrice della Lega, pubblicando una foto di lei come commento e scrivendo ‘Capisco’. A cosa alludi Burioni? - si domanda su twitter Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia - Ha qualcosa di sbagliato quella foto? Rimuovi il tweet e chiedi scusa».

A cosa alludi Burioni? Ha qualcosa di sbagliato quella foto? Rimuovi il tweet e chiedi scusa. pic.twitter.com/ekIpC5PzRh — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) July 10, 2022

Salvini contro il virologo

«Capisci cosa? Che sei un uomo piccolo piccolo?». Così Matteo Salvini commenta il tweet del virologo Roberto Burioni su una simpatizzante della Lega.