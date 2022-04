Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sposano: lei in Valentino da oltre 100mila euro

Il matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si preannuncia come l'evento dell'anno: il figlio 23enne del calciatore David Beckham e dell'ex Spice Girl Victoria Beckham e l'attrice e ereditiera americana si sposeranno sabato 9 aprile a Palm Beach, in Florida. Dalla location agli invitati senza tralasciare gli abiti: ecco tutto quello che sappiamo sulle nozze più attese dal jet-set internazionale.

APPROFONDIMENTI MONDO Beckham "dà in gestione" il suo profilo...

David e Victoria Beckham, furto nella villa da 50 milioni a Londra: i ladri entrano mentre la coppia è in casa

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sposano: tutti i segreti delle nozze

Partiamo dalla proposta di matrimonio: arrivata dopo soli 9 mesi di frequentazione, è stata sugellata da un anello con diamante dal valore stimato in 450mila euro. I soldi di certo non mancano a entrambi i futuri sposi, che hanno però fatto sapere che il loro matrimonio, che muoverà una cifra pari a 3 milioni di dollari, sarà "una celebrazione dell'amore e non della ricchezza".

Per quanto riguarda la location, la cerimonia sarà celebrata in una tenuta da 103 milioni di dollari della famiglia Peltz a Palm Spring. Qui i genitori miliardari di Nicole, Nelson e Claudia, trascorrono abitualmente le vacanze.

Durante la cerimonia David Beckham dovrebbe vestire il ruolo di “Master of Ceremonies” (cerimoniere) mentre i fratelli dello sposo, Romeo e Cruz, saranno i testimoni. La sposa ha già scelto invece il fratello maggiore Brad, giocatore di hockey sul ghiaccio, come “Man of Honour” (testimone). La lista degli invitati è piena di celebrità e dovrebbe includere tra gli altri la Spice Girl Mel B, lo chef Gordon Ramsay, la top model Gigi Hadid e la socialite Nicole Richie. Alcune voci vorrebbero presenti anche il principe Harry e Meghan Markle per la loro amicizia con la famiglia Beckham, mentre Elton John, padrino di Brooklyn, probabilmente non ci sarà a causa di un suo precedente impegno negli Stati Uniti. Sembra certa invece la partecipazione del rapper Snoop Dogg che si esibirà sul palco.

Punto fondamentale l’abito della sposa che, nonostante le numerose indiscrezioni, non sarà disegnato da Victoria Beckham. Nicola Peltz sposa indosserà un abito, dal costo di circa 100mila sterline (oltre 112mila euro), disegnato da Valentino, supervisionato dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli. La Peltz è anche venuta in Italia per due volte al fine essere coinvolta nel processo di progettazione: «Il processo creativo – ha fatto sapere in un'intervista con CR Fashion Book - è stato divertente, come trovare la vestibilità e il tessuto perfetto».

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno deciso di sposarsi con rito ebraico. La famiglia paterna di Nicola è di origini ebraiche e lei è stata educata secondo i principi dell'ebraismo e anche la famiglia Beckham ha lontane ascendenze ebraiche.

Secondo le indiscrezioni poi la coppia avrebbe firmato un lungo contratto prematrimoniale inteso a proteggere le fortune di entrambe le famiglie. Si pensa che i Beckham valgano almeno 380 milioni di sterline e il padre di Peltz, Nelson Peltz, una cifra che si aggira intorno a1,3 miliardi di sterline.