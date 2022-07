Brignano e Flora Canto, matrimonio a Ladispoli. Il sindaco: «La sposa è arrivata a bordo di una Fiat500 cabrio»

«È stata una cerimonia suggestiva e mi sono emozionato anche io: agli sposi ho rivolto i più sinceri auguri a nome della nostra città». Il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, ha celebrato il matrimonio tra Enrico Brignano e Flora Canto alla Posta Vecchia Hotel, location scelta per il fatidico sì. Il primo cittadino ad entrambi ha portato un regalo speciale. «Abbiamo scambiato prima quattro chiacchiere – confida – poi li ho omaggiati con due souvenir. Il primo è un piatto di ceramica raffigurante Torre Flavia, il simbolo di Ladispoli; il secondo è una riproduzione del Castello Odescalchi. Hanno gradito entrambi, era il minimo che potessi fare. La cerimonia, iniziata alle 18.30 di ieri, ha vissuto due fasi: quella religiosa e poi istituzionale alla mia presenza».

Non si è potuto trattenere a lungo Grando perché impegnato con il Summer Fest di Ladispoli. Sul palco i Gemelli Diversi, oggi sarà la volta invece di Michele Zarrillo. «Sarei rimasto di più – aggiunge – tra l’altro è molto simpatico Brignano Con Flora Canto formano una bella coppia. Tanti anni fa si era esibito proprio a Ladispoli, conosce bene la città e questo tratto del litorale. Scelta azzeccata la Posta Vecchia con il palcoscenico allestito all’esterno, per uno show e la musica, la zona della terrazza, con vista su mare, pronta e addobbata per gli aperitivi. Bella sorpresa quando la sposa è arrivata a bordo di una Fiat 500 cabrio. Un’atmosfera direi romantica». L’abbraccio e il saluto istituzionale dopo la promessa dell’amore eterno, poi la cena e i fuochi d’artificio che hanno illuminato Ladispoli. «Si li avevo già notati, erano pronti sugli scogli. Alla fine sono stati belli, li abbiamo visti dalla piazza principale».

