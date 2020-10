Briga, la proposta di matrimonio è da sogno. Ecco cosa ha risposto la fidanzata Arianna

Mattia Briga si sposa. A pochi giorni di distanza dal primo anniversario di fidanzamento, il cantautore romano ha chiesto alla sua fidanzata Arianna Montefiori di unirsi con lui in matrimonio. Il video della proposta, condiviso sui suoi social, ha letteralmente fatto impazzire i fan che hanno inondato di cuori e like il post. «Ha detto sì!», scrive entusiasta Briga nella caption del video.

Il cantautore romano ha scelto un romantico giardino con vista Cupolone di San Pietro, come location per la proposta di matrimonio. Poi, nel segno della tradizione si è inginocchiato ai piedi della bella Arianna e le ha chiesto "il fatidico sì". Lei, dopo un primo sguardo rivolto ai presenti, sorpreso ma felice, è scoppiata in un abbraccio liberatorio verso il suo amato. La sua Arianna, giovane attrice diventata famosa per aver lavorato in fiction di successo come Che Dio ci aiuti e L'Isola di Pietro, ha detto sì.

