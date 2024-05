Bridgerton 3, gli amori (veri) nati sul set: le coppie che non ti aspetti

Galeotto fu il set di Bridgerton. Mentre la serie televisiva continua a cavalcare le classifiche di Netflix, con la terza stagione uscita lo scorso 16 maggio e l'arrivo delle ultime quattro puntate attese per il prossimo 13 giugno, altre storie d'amore stanno facendo sciogliere i cuori degli spettatori. Non solo quella incredibile e romantica tra Colin e Penelope, che sembrano voler superare la "friendzone", sulle bocche di molti ci sono alcune love story (reali e degne della penna di Lady Whistledown) che sono nate tra una ripresa e l'altra della serie tv.

Luke Thompson e Harriet Cains

Il set di Bridgerton sembrerebbe aver fatto sbocciare diversi amori e tra i personaggi più inaspettati. I primi sono Luke Thompson (Benedict Bridgerton) e Harriet Cains (Philippa Featherington). Anche se l'affascinante fratello di Colin e l'antipatica sorella di Penelope non hanno molte scene in comune, il set pare aver unito i due attori. Pur essendo stati immortalati più volte in dolci abbracci ed effusioni durante alcuni eventi cinematografici a cui sono stati invitati, da parte dei due, sottolinea Vanity Fair, non è arrivata nessuna conferma o smentita.

Bessie Carter e Sam Phillips

Anche Bessie Carter (Prudence Featherington) e Sam Phillips (Lord Debling, il ricco pretendente di Penelope), sembrerebbero essere stati pizzicati più volte insieme fuori dal set.

La prima volta che gli attori sono stati visti uno accanto all'altra è stata alla premiere di Wonka e poi a quella londinese di The Crown 6. I due non pubblicano post sui social, ma dalle storie Instagram molte volte capita che si trovino entrambi allo stesso posto e nello stesso momento. Un piccolo indizio che, secondo i fan, suggerisce una loro possibile frequentazione.