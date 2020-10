«Flavio Briatore ancora innamorato di Elisabetta Gregoraci», la rivelazione di Arianna David

Flavio Briatore sarebbe ancora innamorato di Elisabetta Gregoraci. Parola di Arianna David, ex Miss Italia ed ex protagonista dell’Isola dei Famosi, nonché grande amica dell'ex coppia. «Sono rimasta allibita quando ho letto certe dichiarazioni di Flavio su Elisabetta – ha spiegato a “Nuovo” - L’unica spiegazione che mi do è che lui la ami ancora e non accetti la scelta di andare al GFVip».

Arianna David non risparmia però nemmeno la Gregoraci: «Penso che Eli abbia sbagliato a parlare di lui. Se avesse mantenuto il profilo basso, non sarebbe mai stata attaccata. In più, ha dichiarato con leggerezza di aver condotto una vita di sacrifici: per questa frase le sono piovuti addosso un sacco di commenti negativi. Mi dispiace perché io le voglio bene e so che ne ha passate tante. Provo a difenderla ma non so più come fare: le vicende che stanno venendo fuori ormai sono sulla bocca di tutti». E per quanto riguarda l'assenza di Briatore quando è morta la madre della ex moglie, «Flavio gestisce locali, avrà avuto un appuntamento di lavoro importante e lei lo avrà percepito come abbandono. Se Elisabetta avesse voluto accanto a sé una persona più semplice, avrebbe dovuto sposare un altro tipo di uomo. Adesso non si può certo lamentare di questo».

