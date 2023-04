Briatore, Pasqua e la polemica per la coda in auto: «In fila 30 minuti, quest'estate cosa faremo»

Flavio Briatore, il ponte di Pasqua e la polemica. In molti sono andati lontano dalle città, partendo per il mare, la montagna o una gita in campagna. Tra questi anche Briatore, che però su Instagram ha pubblicato un lungo sfogo per il traffico trovato in autostrada nel raggiungere la località scelta. «Siamo a Pasqua, questa estate cosa facciamo?», ha spiegato in un video l'imprenditore.

«Una bella coda pasquale, è incredibile, non riusciamo mai a sistemare queste autostrade», comincia così il lungo sfogo che Flavio Briatore ha pubblicato su Instagram lamentandosi del traffico trovato in autostrada per Pasqua. L'imprenditore si riprende mentre è in auto, mostrando le numerose macchine in coda davanti a lui, in prossimità di Ventimiglia, in Liguria. «C'è una coda di 25-28 minuti, poi sicuramente ce ne saranno altre», aggiunge.

Briatore è preoccupato anche per cosa potrà succedere nei mesi estivi, considerando che già per il ponte di Pasqua la situazione è quella che descrive: «Questa estate cosa facciamo? Nessuno dice niente, paghiamo tutti il biglietto, ormai ci siamo abituati a tutti questi disguidi». Poi conclude con ironia: «Buona Pasqua e buona coda».