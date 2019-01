Brad Pitt e Charlize Theron, è nato l'amore? L'attore dimentica ​Angelina Jolie

Nel cuore di Brad Pitt solo dive di Hollywood. Dopo Angelina Jolie e i rumors che lo davano innamorato di Julia Roberts, sembra che l'attore abbia iniziato una relazione con un'altra attrice famosissima. La nuova fiamma, che ha scatenato il gossip, sarebbe il premio Oscar Charlize Theron. A lanciare la "bomba" ci avrebbe pensato il tabloid britannico "The Sun".

«Si conoscono da un po’ di tempo – si legge – È stato l’ex di lei, Sean Penn, a presentarli, ma da quel momento la relazione si è sviluppata». I due si sarebbero incontrati lo scorso fine settimana, dopo aver presenziato a due eventi diversi. Lui era andato a vedere "Se la strada potesse parlare", mentre Charlize si trovava a un party allo Chateau Marmont di Los Angeles per il film "Roma".

Sono passati oltre tre anni dalla separazione di Brad Pitt e Angelina Jolie, ma la loro separazione continua a far parlare. Recentemente sul caso è intervenuta anche la mamma dell’attore, Jane, che non è stata affatto tenera con la ex suocera, definendola manipolatrice e causa dell’infelicità del figlio. Chissà se la nuova fidanzata piacerà alla mamma.

«La nostra fonte - scrive il quotidiano - dice che Brad a tarda sera è andato anche lui allo Chateau, si è cambiato e ha raggiunto Charlize al bar. Lei beveva un cocktail a base di vodka, mentre lui si è limitato all’acqua minerale». Secondo i testimoni, la coppia oltre che essere bellissima è anche molto affiatata. «Brad sembrava in ottima forma e tutti e due molto felici», conclude. Se son rose...

