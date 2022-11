Umberto Bossi, malore nella sua casa di Genomio: ricoverato in ospedale. Il "Senatur" non sarebbe in pericolo di vita

Umberto Bossi è stato ricoverato all'ospedale di Cittiglio. Il fondatore della Lega è stato colto da malore mentre si trovava nella sua casa di Gemonio nel primo pomeriggio di oggi. Bossi è stato trasportato in ospedale con un'ambulanza della Croce Rossa e al momento dell'arrivo del mezzo di soccorso appariva cosciente.

Al momento sono in corso gli accertamenti sulle sue condizioni. Bossi lo scorso settembre ha compiuto 81 anni, fu colpito da un ictus nel 2004 e colto da un altro malore nel marzo del 2019. Secondo le prime informazioni il "senatur" non sarebbe in pericolo di vita.