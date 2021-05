Boris Johnson, si sposa (per la terza volta) con Carrie Symonds: possibili nozze in Italia

Il primo ministro britannico, Boris Johnson, sposerà Carrie Symonds a luglio del prossimo anno. Lo scrive il 'Sun' sostenendo che sono già state consegnate le partecipazioni a parenti e amici della coppia. Johnson e Symonds sono fidanzati dal 2019, ma - spiega la stampa britannica - come molte coppie hanno dovuto sospendere i loro piani di nozze a causa della pandemia. Per Johnson si tratterà del terzo matrimonio mentre per la sua futura moglie sarà il primo. Incerto ancora è il luogo dove si celebreranno le nozze che dovrebbero tenersi il 30 luglio del 2022. Tra le ipotesi ci sono la residenza del primo ministro a Chequers o il parco faunistico Port Lympne nel Kent. La coppia potrebbe anche sposarsi in Italia, dove vivono i genitori della Symonds.

APPROFONDIMENTI REGNO UNITO Boris Johnson, frasi choc anti lockdown: «Basta, a costo di... LA RELAZIONE Boris Johnson, le confessioni dell'ex amante Jennifer Arcuri:... MONDO Coronavirus, dopo Boris Johnson in isolamento anche Carrie Symonds,...

Boris Johnson, le confessioni dell'ex amante Jennifer Arcuri: «Recitava sonetti durante il sesso e non riusciva a frenarsi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA