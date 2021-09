Boris Johnson aspetta il settimo figlio, e in tv ammette: «Cambio un sacco di pannolini»

Martedì 21 Settembre 2021, 18:51

Boris Johnson aspetta il secondo figlio dalla terza moglie Carrie, il settimo "erede" per il premier britannico. «Cambio un sacco di pannolini», ha ammesso in tv, ospite di NBC News Today, rispondendo a una serie di domande dei telespettatori.

Papà modello

Avere sei bambini piccoli «è fantastico. C'è un sacco di lavoro, ma lo amo. Lo adoro assolutamente. Cambio un sacco di pannolini». Una rivelazione che sembra aver sorpreso la conduttrice, ma Johnson ha ribadito: «Sì, lo faccio». Il nuovo arrivo in famiglia dovrebbe nascere intorno a Natale: il primo figlio con la moglie Carrie è nato invece il 29 aprile 2020, mentre Johnson era in terapia intensiva per Covid.

Johnson ha 4 figli dalla sua seconda moglie, Marina Wheeler, e una figlia nata da una relazione extraconiugale. Negli scorsi anni si è vociferato che il premier avrebbe altri figli oltre quelli noti al pubblico, ma lui ha sempre rifiutato di commentare il gossip.