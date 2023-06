Separazione Bonolis-Bruganelli, parla l'ex (di lui) Laura Freddi: «Ora devono proteggere la famiglia»

Mercoledì 7 Giugno 2023, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 10:25

Laura Freddi si è espressa sulla notizia del divorzio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, fornendo il suo punto di vista durante un'intervista. La showgirl è apparsa nel programma "Oggi è un altro giorno", condotto da Serena Bortone su Rai1, e ha commentato la separazione della coppia. Laura ha ricordato di essere stata la fidanzata di Paolo Bonolis e ha descritto i due come persone intelligenti con una grande complicità, che va oltre l'amore e che li ha uniti per anni.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati, l'annuncio ufficiale: «Ci siamo separati, ma siamo genitori e continueremo a fare le vacanze insieme»

Laura freddi commenta la separazione Bonolis-Bruganelli

Laura ha dichiarato: «Credo che dovranno proteggere la loro famiglia e credo che questa sia la cosa più importante» e ha espresso il suo dispiacere per la separazione.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli perché si sono lasciati? «Nessun amante di mezzo»: i motivi della separazione

Laura ha anche menzionato la sua complicità con entrambi nel corso degli anni e ha sottolineato come il pubblico si affezioni a queste coppie celebri. «Devo dirti la verità, mi dispiace. Come ogni coppia che si separa, lascia un po’ di amaro in bocca» ha aggiunto.

