Bon Jovi positivo al Covid, era vaccinato. Annullati i concerti: «Mettete la mascherina»

Jon Bon Jovi è risultato positivo al test per il Covid-19 ed è stato costretto a annullare i suoi show, l'ultimo previsto a Miami Beach. La star - che è completamente vaccinata - ha annullato la sua apparizione poche ore prima di salire sul palco dopo aver ricevuto il risultato del test.

Secondo quanto riferito da fonti locali, un uomo sul palco ha annunciato che Jon «non si sente benissimo» e non sarebbe apparso a causa della sua positività e si sarebbe diretto «a letto» per riposare. Nonostante il test positivo, secondo quanto riferito, Jon non mostra sintomi gravi. Il suo portavoce ha confermato: «Jon è vaccinato e si sente bene». Avrebbe dovuto essere sostenuto dai Kings of Suburbia, ma il gruppo ha anche cancellato l'apparizione per cautela.

La band di “Livin' on a Prayer” comprende il chitarrista Phil X, il batterista Tico Torres, il bassista Hugh McDonald e il tastierista David Bryan. Pochi giorna fa Bon Jovi aveva detto: «Indossate la mascherina. Hai un pezzetto di stoffa sul naso, non è un grosso problema, non è un grande sacrificio. I miei genitori hanno fatto una guerra, quello è stato un sacrificio. Indossare una mascherina alla fine è un accessorio di moda»