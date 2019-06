Bode Miller insegna al figlio di 8 mesi a galleggiare: «Un bimbo che cade in acqua può salvarsi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha perso la figlia di soli 19 mesi, annegata tragicamente nella piscina di casa per una disattenzione. Ora il campione di sci Bode Miller e sua moglie Morgan insegnano al nuovo arrivato di casa, il piccolo Easton Vaughn Rek, di soli 8 mesi, a galleggiare in modo che un dramma del genere non si riproduca mai più.Bode ha condiviso sul suo profilo Instagram il video del figlio più piccolo che, gettato in acqua, si gira e galleggia facendo il morto a galla. «Un bambino di 8 mesi potrebbe salvarsi se cadesse in acqua, ci credete? - scrive sul social - Sono così fiero del mio piccoletto per il suo duro lavoro. Questo è il risultato di 10 minuti in acqua al giorno dal 22 di aprile. Le lezioni di sopravvivenza in acqua non andrebbero trascurate».