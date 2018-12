Bode Miller, il regalo di Natale per la figlia morta annegata: «Oggi vieni a sciare con me»

«Il mio regalo di Natale preferito. Prendo la mia bambina che oggi scia con me». Dopo il dramma per il campione americano olimpionico di sci Bode Miller è tempo di ricominciare a affida a un post su Instagram un regalo di Natale speciale. Un dono per la figlia Emeline Gier, di appena 19 mesi, morta annegata in piscina durante una festa nella villa dei vicini dei Miller a Los Angeles lo scorso giugno.



Bode ha fatto stampare su un paio di sci la foto della sua piccina. E mostra su Instagram un paio di tavole con impressa l'immagine della piccola. La stessa foto che aveva fatto il giro del web nei post dello sciatore e della moglie Morgan nei giorni della tragedia.

