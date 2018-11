Bobo Vieri, rose rosse per Costanza Caracciolo: «Grazie al papà più dolce del mondo»

Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono diventati genitori una settimana fa, quando è venuta al mondo la prima figlia della coppia, chiamata Stella. Per festeggiare il ritorno a casa della compagna, dimessa dalla clinica milanese nella quale ha partorito, l'ex calciatore le ha regalato un mazzo di rose rosse. La Caracciolo ha condiviso su Instagram un breve video in cui mostra la sorpresa di Vieri, commentando: «Grazie al papà più dolce del mondo!».

Costanza Caracciolo mamma: «Per fare un capolavoro serve un po' di tempo»



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma anche l'ex bomber dell'Inter e della Nazionale ha voluto condividere con i suoi follower il bel pensiero avuto per la sua compagna. Bobo ha pubblicato su Instagram un video in cui porta il mazzo di rose a casa, sorridendo e salutando alla camera. Vieri e la Caracciolo sono genitori solo da una settimana, ma la neonata famiglia promette già da ora di far parlare tanto di sé sui social.