Bobo Vieri e Costanza Caracciolo genitori, prima uscita con la figlia Stella

La prima uscita pubblica da genitori per Christian Vieri e Costanza Caracciolo. La scorso 18 novembre infattila coppia ha annunciato la nascita della loro prima figlia, Stella, poi l’ex velina e la piccola sono tornate a casa, con Bobo che le ha regalato un grande mazzo di fiori e un’immancabile (e ricambiata) dedica social. Ora i due escono per la prima volta di casa con la figlia.

Bobo Vieri, rose rosse per Costanza Caracciolo: «Grazie al papà più dolce del mondo»

La coppia è stata sorpresa da “Chi”, nel numero in edicola da mercoledì 28 novembre, in clinica per la prima visita di routine a una settimana dal parto. La neo mamma Costanza, coperta da un giacchetto e visibilmente emozionata, segue Bobo che tiene la piccola.



Ultimo aggiornamento: 20:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vieri, noto playboy, con la Caracciolo sembra aver messo la testa a posto e dopo la figlia potrebbero arrivare le nozze. Intervistato a “Verissimo” infatti l’ex bomber dei campi di calcio ha fatto sapere: “Costanza è la numero uno. La conosco da 15 anni ma solo un anno e mezzo fa ho cominciato a scriverle dandole i voti su come si vestiva. Poi ci siamo visti a Roma e abbiamo preso a frequentarci. E ora aspettiamo una figlia. (Per le nozze) Io non ho problemi facciamo nascere la bambina e poi vediamo”.