Bobby Brown, altro dramma per l'ex marito di Whitney: dopo Kristina morto anche il figlio Bobby jr a 28 anni

Bobby Brown ha perso un altro figlio, Bobby Brown Jr. infatti è morto in circostanze ancora misteriose. Una fonte vicina alla famiglia ha detto che il ragazzo è stato trovato privo di vita nella sua casa, nella zona di Los Angeles.

Bobby Brown Jr., the son of singer Bobby Brown, was found dead in his Los Angeles home on Wednesday, authorities say https://t.co/75ebiBcWua

— CNN Breaking News (@cnnbrk) November 19, 2020