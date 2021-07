Blue Origin, diretta dalle 14.30: Jeff Bezos nello spazio. Il costo? Trentaduemila euro al secondo

Martedì 20 Luglio 2021, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 13:40

Un secondo e avete già speso 32mila euro. Due secondi e avete già sborsato alla Blue Origin di Jeff Bezos 64mila euro. E così potete contare, per quello che è il viaggio turistico più costoso di sempre, fino a 720 secondi, ovvero 12 minuti, ovvero (in dollari) un biglietto pagato 28 milioni e poi nemmeno utilizzato. Meravigliose follie dei primi passi della nuova era del turismo spaziale che oggi 20 luglio alle 15 (ora italiana, sotto trovate la diretta live a partire dalle 14.30) celebra la seconda tappa.

La puntualità è essenziale perché tutto l'evento, nel cielo sopra il desolato deserto texano di Van Horn, durerà appunto soltanto 12 minuti a partire delle locali ore 8. Sono i minuti più importanti nella vita dell'uomo più ricco del mondo (212 miliardi, dollaro più dollaro meno): Jeff Bezos, fondatore di Amazon e patron dell'azienda spaziale Blue Origin che manderà oltre al confine dello spazio (la linea di Karman, 100 chilometri di quota) se stesso, il fratello Mark, l'82enne mancata astronauta Wally Funk e il 18enne aspirante astronauta e già pilota d'aerei Oliver Daemen, olandese, che diverranno la più anziana e il più giovane persona nello spazio.

E qui comincia la gara di marketing, di orgoglio, di sfida fra miliardari che stanno facendo a gara "a chi ha il razzo più grande", come ha titolato anche il Times. Una gara che vede in orbita anche il più forte di tutti, almeno al momento, Elon Musk.

Turismo spaziale, la sfida fra miliardari

Il razzo (un piccolo lanciatore a uno stadio riutizzabile alto 18 metri) New Shepard (in onore di Alan Shepard, primo americano a volare nello spazio) di Blue Origin porta a circa 100 chilometri di quota una capsula per l'equipaggio per 4 persone. Dopo la separazione il razzo torna sulla Terra mentre la capsula compie una breve parabola prima si scendere appesa ai paracadute. Un sistema che non prevede piloti, funziona tutti in automatico.

Più maestoso il volo dello spazioplano di Branson, affidato a due piloti, che dal decollo dell'aeromadre fino a 15 chilometri alla planata finale ti fa stupire e divertire per un'ora e un quarto al costo di 250mila dollari.

Dopo l'atterraggio di oggi Bezos dovrebbe rivelare il costo dei biglietti di Blue Origin per questa toccata e fuga nello spazio. Prezzo che dovrebbe essere simile a quello della concorrenza.

Paolo Ricci Bitti

Il fatto è che al momento la persona più attempata ad essere andata nello spazio è Richard Branson, 71 anni, che l'11 luglio ha clamorosamente battutto sul filo di lana proprio Jeff Bezos, uno che proprio non è abituato a perdere nemmeno se si tratta di fare a braccio di ferro con gli Stati Uniti (Nasa compresa) per questo o quel contratto.

Invece stavolta arriva secondo in un mercato che vale, da oggi alle fine del decennio, almeno 38 miliardi nel comparto della nuova space economy (dai satelliti allo sfruttamento di miniere aliene) che oggi rosicchia complessivamente i 340 miliardi destinati a diventare 4mila entro il 2030. Finora solo 588 persone (67 le donne) sono andate nello spazio con appena 7 pionieristici turisti ospiti paganti di Nasa e Roscomos, ma ora solo la Virgin Galactic ha già in coda 700 persone compresi tre italiani.

Ma non è certo il lucro o solo il lucro a muovere persone come Bezos che punta a costruire colonie per noi umani nello spazio, mentre Musk - si sa - vuole colonizzare Marte. Le chiamano visioni e sono quelle che da sempre spingono l'uomo a spostare più in là l'orizzonte. Branson parla esplicitamente di democratizzare lo spazio consentendo l'accesso a quante più persone possibili "perché, come dicono tutti gli astronauti, vedere la Terra da lassù ti rende migliore".

Oggi, non a caso, è il 52° anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna e Bezos pensava di aver superato Branson quando ha aperto l'asta per un posto sul quel primo storico volo che poi è diventato il secondo, categoria che non piace proprio agli agonisti americani. Per volare con Bezos in quei 12 minuti, di cui tre fluttuando in situazione di microgravità come gli astronauti sulla stazione spaziale internazionale, cè stato così un ancora misterioso riccone che ha offerto 28 milioni di dollari, salvo poi sfilarsi all'ultimo momento per "sopraggiunti motivi di lavoro" come capita anche noi quando consultiamo perplessi le nostre agendine. Ma quanto vale questo "motivo di lavoro" se rimandi non un appuntamento dal dentista ma un volo da 28 milioni di dollari? Boh. Viene garantito che non si tratta di un "sopraggiunto spavento". Fatto sta che il suo posto è stato preso dal 18enne Oliver Daemen, il cui papà ha speso sì un occhio, ma dicono assai meno di 28 milioni destinati comunque in beneficienza. Comunque un bel regalo per il futuro studente di Fisica

"Abbiamo esaminato tutti i sistemi del veicolo, inclusi hardware, software, procedure e preparazione dell'equipaggio. Attualmente non stiamo lavorando ad alcun 'open issue' e New Shepard è pronto a volare", ha dichiarato il direttore di volo di Blue Origin, Steve Lanius, durante l'ultima conferenza stampa. Anche le previsioni fanno ben sperare per dare il via definitivo al primo volo suborbitale con equipaggio per il razzo della Blue Origin, che intende raggiungere la quota di circa 100 chilometri facendo sperimentare all'equipaggio la condizione di microgravità, la stessa mancanza di peso che provano gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), per circa tre minuti.

Il lancio del 20 luglio "segna l'inizio delle operazioni commerciali per la New Shepard", ha spiegato Bob Smith, amministratore delegato della Blue Origin. Wally Funk è una pioniera dell'aviazione. Ex pilota, nel 1961 era stata coinvolta nel programma di addestramento femminile della Nasa, Mercury, poi cancellato.

Oliver Daemen, appassionato di spazio fin da bambino, è il figlio del manager Joes Daemen, che aveva partecipato all'asta lanciata da Bezos per ospitare un passeggero pagante. Prende il posto del vincitore, rimasto anonimo, che si era aggiudicato l'asta con 28 milioni di dollari per poi rinunciare per problemi di lavoro. Volerà in un successivo lancio. Il giovane Oliver ha una licenza privata da pilota e a settembre intende iniziare a studiare fisica presso l'Università olandese di Utrecht. Per l'ad di Blue Origin, "rappresenta una nuova generazione di persone che ci aiuteranno a costruire una strada verso lo spazio".

Bezos e i suoi tre compagni di viaggio raggiungeranno all'incirca i 100 chilometri di quota. Potranno osservare due terzi della Terra, curvatura compresa, attraverso i finestroni della navetta New Shepard, tra le più grandi mai costruite per lo spazio.

