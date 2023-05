Blanco, il bacio con la fidanzata Martina sotto la pioggia fa impazzire i fan: chi è la ballerina che ha stregato il cantante

Sta facendo il pieno di like e di commenti il video di Blanco che suona la chitarra sotto il diluvio, in mutande e canottiera: al suo fianco, c’è anche la fidanzata Martina Valdes e tra i due scatta il bacio.

Poche ore prima, la FIMI aveva certificato che il brano più acquistato e scaricato della settimana è proprio “Un briciolo di allegria”. La collaborazione con Mina, che ha lanciato i rispettivi album “Innamorato” e “Ti amo come un pazzo”, si conferma così ancora in vetta, dopo aver conquistato il podio tra i brani più trasmessi in Italia.

In un certo senso, Blanco ha pensato di festeggiare prendendo in mano la chitarra e suonando all’aperto sotto la pioggia incessante. La scena, condivisa sui social, ha scatenato i commenti e in tanti ha ricordato i versi di uno dei suoi più grandi successi: “Sono sotto la pioggia come la prima volta”, recitava infatti il ritornello de “La canzone nostra.

Chi è la fidanzata di Blanco

La fidanzata di Blanco si chiama Martina Valdes ed è una ballerina. Il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo è diventato virale quest'anno dopo aver distrutto le rose sul palco dell'Ariston. Nata a Desenzano del Garda, Brescia, Martina è una ragazza estranea al mondo dello spettacolo. È balzata agli onori delle cronache proprio per la relazione con Blanco. Le prime immagini dei due risalgono al marzo 2022, poco dopo il successo del cantante bresciano all’Ariston, quando Martina e Blanco sono stati fotografati mentre si baciavano in discoteca.

La canzone dedicata alla ex

Blanco ha inserito nel suo album Innamorato una traccia chiamata Giulia dedicata alla sua ex e in molti hanno iniziato a parlare di mancanza di rispetto nei confronti dell'attuale fidanzata del cantante lombardo, Martina Valdes. La diretta interessata, però, ha voluto chiarire di non avere alcun tipo di risentimento per la scelta di Blanco, anzi. «Sono molto a disagio, ma ci tenevo a spendere due parole sulla situazione che situazione che si è creata inutilmente - ha scritto Martina qualche tempo fa - Il mio ragazzo ha scelto di far uscire una canzone dal titolo Giulia dedicato alla sua ex fidanzata. E ha deciso di farla uscire all'interno di un album che si chiama Innamorato, ispirato a me, la sua attuale ragazza.

Si è creato un polverone senza senso, dove un sacco di gente mi dice: “oddio, ma non ci sei rimasta male?”, “povera Martina, povera di qua, povera di là”. Partiamo dal presupposto che la musica è il principale mezzo di comunicazione di un artista e che un artista è liberissimo di scegliere di trattare di una situazione passata, futura, inventata. Se il mio ragazzo ha voluto pubblicare una canzone che oltretutto ha fatto quando nemmeno ci conoscevamo, io non ci trovo sinceramente nulla di male»

Il post di Blanco

Il cantante ha voluto dedicare un post proprio a Martina: «Grazie a te che in primis mi hai ispirato a scrivere quest’album inconsapevolmente. Grazie che nel giro solo di qualche mese mi hai dato tutto e tra tanti alti e bassi mi sei stata sempre vicina. Hai capito la musica nella sfumatura in cui la vivo io. Hai capito che non sono maturo quanto te. E hai capito che sono stronzo tanto quanto ci tengo».