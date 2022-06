Blanco sul cornicione, paura per l'esibizione sospeso nel vuoto all'Auditorium: il video virale

Blanco non smette di stupire con la sua energia e imprevedibilità. E nella sua esibizione all'Auditorium Parco della Musica di Roma per la prima edizione del Future Hits Live 2022 di Radio Zeta ha sorpreso tutti con un colpo di scena che ha fatto esaltare ma anche preoccupare tutti i fan. Nel mezzo del concerto, scende dal palco e sale sul cornicione di un muro dove continua la sua esibizione, cantando e saltando con il microfono in mano. Alla fine si mettersi seduto e continua a cantare con le gambe a penzoloni sul vuoto. Mentre i video del gesto sono già diventati virali la performance ha fatto preoccupare i fan e soprattutto gli addetti alla sicurezza, in quanto il cantante ha improvvisato il numero senza usare imbracature o misure di protezione.

Il concerto all'Auditorium

Sul palco della Cavea dell'Auditorium Parco della Musica il vincitore di Sanremo con milioni di streaming online ha fatto impazzire e ballare i 5mila presenti (tutto esaurito). Applausi anche per Mahmood che ha affiancat Blanco sulle note di "Brividi" la canzone con cui il duetto ha vinto il Festival e si è consacrata al successo. Per il festival al Parco della Musica dedicato interamente ai ragazzi della Generazione Z sono saliti sul palco anche Coez, Elodie e Ariete, Irama e Fedez, che con Mara Sattei e Tananai.