La Birkin più costosa del mondo appartiene all'indiana Nita Ambani: sopra ci sono oltre tremila diamanti

Possedere una Birkin è considerato il simbolo di un preciso status economico, sociale e culturale. La borsa più famosa di Hermès, che prende il nome dall’attrice Jane Birkin, è realizzata a mano dagli artigiani del brand e il suo valore è molto variabile, oscillando tra gli 8 e i 120mila euro. Da tempo è sinonimo di lusso, raffinatezza e potere, ma quella sfoggiata da Nita Ambani va oltre tutto questo. Costringe a riconsiderare l’accessorio non solo come oggetto di culto, ma vero e proprio gioiello.

La festa extralusso

In occasione della festa di Diwali di Manish Malhotra, nella sua residenza di Mumbai, l’imprenditrice e filantropa indiana moglie di presidente e amministratore delegato di Reliance Industries Mukesh Ambani, ha sfoggiato la Birkin più costosa al mondo.

Persino i suoi grandi orecchini di smeraldo a forma di cuore sono passati in secondo piano.

L’iconica Hermès Sac Bijioux è realizzata in oro bianco 18 carati e decorata con 3.025 diamanti per un totale di 111,09 carati. Progettata inizialmente come bracciale, la mini-borsa è stata disegnata da Pierre Hardy, direttore creativo della gioielleria Hermès, e lanciata nel 2012. La patta superiore imita la pelle di coccodrillo, mentre corpo, manici, touret e chiusura sono tempestati di diamanti. Il suo valore? Due milioni di dollari (circa due milioni e trecentomila euro).

La borsa

La Birkin di Nita Ambani si è decisamente presa la scena durante l’evento, anche se il look della donna non passava affatto inosservato. Il sari da lei indossato era ricoperto di paillettes argento con rifiniture a zig zag e un elegante drappeggio. L’abito portava la firma di Manish Malhotra, celebre stilista del paese dalla fama internazionale.