"I love girls", "Amo le ragazze": tre parole, affidate ad un post con alcune immagini del video del suo ultimo singolo "Lost cause", che la vede protagonista insieme ad alcune modelle e nel quale non mancano baci saffici. Billie Eilish torna a far parlare di sé, stavolta con un post su Instagram che i fan hanno interpretato come un coming out: boom di reazioni, tra circa 5 milioni di likes e 60 mila commenti dei fan, che chiedono alla cantautrice di essere più chiara.

COMING OUT? - "Lo hai appena fatto...", "È un coming out?". Nessuna replica, per ora, da parte della 19enne cantautrice, idolo di una generazione, quella dei post-millennials, grazie ad una personalità forte e iconica che nei due anni trascorsi dal boom del suo album d'esordio "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" l'ha vista ribellarsi ai luoghi comuni delle popstar. A partire dalla sessualizzazione del corpo femminile: il suo lo ha nascosto dentro felpe e tute extrasize, prima di cedere, all'inizio di maggio, ad un servizio fotografico - con copertina annessa - della rivista "Vogue" per il quale ha indossato intimo sexy.

Ora l'ennesima provocazione. Sulla sua vita sentimentale, per la verità, Billie Eilish si era aperta già all'inizio dell'anno: in "The World's A Little Blurry", il film-documentario sulla sua ascesa pubblicato su Apple TV+ a fine febbraio, la cantautrice ha rivelato ai fan la storia d'amore con l'ex fidanzato Brandon Quention Adams, rapper noto ai più con il nome d'arte 7:AMP. Billie ha anche raccontato perché la loro relazione è finita: "Non ero felice, non volevo le stesse cose che voleva lui e pensavo che non fosse giusto per lui. Penso ci fosse semplicemente mancanza di impegno. Dicevo letteralmente: 'Hey, non ami neanche te stesso, come puoi amare me?".