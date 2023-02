Bill Gates «attacca» Elon Musk e Jeff Bezos: «Meglio comprare vaccini che andare su Marte»

«Guerra» tra miliardari in corso? Il filantropo Bill Gates preferirebbe spendere per i vaccini piuttosto che viaggiare su Marte, definendolo un miglior uso del denaro. Lo ha detto in una intervista alla Bbc, contrapponendosi alla corsa allo spazio intrapresa da Elon Musk e Jeff Bezos. «In realtà è piuttosto costoso andare su Marte. Puoi acquistare vaccini contro il morbillo e salvare vite...una motivazione migliore di andare su Marte», ha detto.



Verso il Pianeta Rosso?

L'imprenditore miliardario Elon Musk ha dichiarato di voler colonizzare Marte, mentre anche Jeff Bezos si è unito alla «corsa allo spazio». SpaceX, la compagnia missilistica co-fondata da Musk nel 2002, si è prefissata l'obiettivo finale di inviare voli con equipaggio su Marte e alla fine colonizzare il Pianeta Rosso. Bezos, fondatore di Amazon, è a capo della società aerospaziale Blue Origin e ha compiuto un breve viaggio nello spazio nel 2021, mentre il magnate britannico Sir Richard Branson ha anche raggiunto i confini dello spazio con il suo Virgin Galactic.



Prima la saluta globale

Gates, cofondatore di Microsoft, crede anche che l'intelligenza artificiale trasformerà «abbastanza radicalmente» l'umanità, aiutando le ricerche in campo medico e scientifico. Si è detto infine sorpreso per essere diventato il volto delle teorie del complotto durante la pandemia di Covid-19, durante la quale si è invece prodigato per l'accesso ai vaccini. «Immagino che le persone stiano cercando un capro espiatorio per la pandemia, ma i complotti sono una spiegazione troppo semplicistica. La malevolenza è molto più facile da capire della biologia».





Gates, che ha trascorso gran parte della sua vita come la persona più ricca del mondo, ha donato decine di miliardi di dollari a cause filantropiche, spesso mirate alla salute globale, in particolare ai bambini. Ora divide il suo tempo tra la lotta al cambiamento climatico e l'eradicazione della malnutrizione e di malattie come la poliomielite e la malaria.