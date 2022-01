Bill Gates e la sua ultima "profezia": «La prossima pandemia sarà peggiore del Covid»

Una inquietante profezia. E' quella "rivelata" da Bill Gates che da Dubai ha parlato in collegamento al Forum sugli Obiettivi Globali per Tutti. Per raggiungere entro i prossimi otto anni gli “Obiettivi di sviluppo sostenibile” dell'Agenda 2030 bisogna prepararsi alla prossima pandemia globale, ha detto Gates. «Nella mia personale lista di obiettivi voglio aggiungere quella di far si che il mondo sia preparato alla prossima pandemia. Negli ultimi due anni abbiamo avuto importanti scoperte scientifiche, abbiamo realizzato vaccini sicuri in un modo più veloce che in passato, ma abbiamo anche visto che la disuguaglianza nella distribuzione degli strumenti sanitari, la mancanza di fondi hanno lasciato troppe persone indietro e ad affrontare rischi alla loro salute» ha detto il Presidente dalla Bill & Melinda Gates Foundation. «Abbiamo bisogno di un società più giusta, di accelerare la fornitura globale di vaccini in futuro, realizzare più dosi e distribuirle più equamente - ha aggiunto Gates - Abbiamo anche bisogno di più strumenti per contenere rapidamente focolai nel momento in cui si verificano, grazie a test rapidi, prontamente disponibili, e migliori sistemi logistici per arginare più velocemente».

La Bill & Melinda Gates Foundation e la britannica Wellcome Trust hanno donato 300 milioni di dollari per la lotta alla pandemia di Covid-19. Gli assegni da 150 milioni di dollari ciascuno sono stati staccati alla Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, che ha aiutato a creare il programma Covax per la distribuzione di vaccini ai paesi a basso reddito. Nell'annunciare la donazione, Bill Gates ha messo in guardia su possibili pandemie peggiori del coronavirus e ha invitato i governi a contribuire con miliardi di dollari alla preparazione per una prossima epidemia.