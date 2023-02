BigMama, età, vita privata, peso e carriera: chi è la rapper che stasera duetta con Elodie

Oggi serata duetti Sanremo. La competizione tra i Big va avanti così Elodie decide di portare con se sul palco dell'Ariston BigMama per esibirsi con una cover di "American Woman" di Lenny Kravitz.

BigMama, chi è

BigMama, all’anagrafe Marianna Mammone, è nata nel 2000 ad Avellino. La 24enne giovanissima, si fa conoscere nel mondo urban italiano registrando le sue canzoni e pubblicandole poi su YouTube. Il nome d’arte che ha scelto è una sorta di storpiatura del suo cognome. Molto apprezzata dai giovani per i suoi testi e la sua voce, è diventata un simbolo del bodypositive. L’artista è stata vittima di bullismo a causa del suo peso, episodi che, come lei stessa ha raccontato, hanno destabilizzato la sua crescita e l’accettazione del suo corpo. La musica è diventata la sua difesa, ciò che gli ha permesso di diventare «così figa» come ha urlato dal palco del concerto del Primo Maggio a Roma, dimostrando che il bullismo subito si è trasformato in forza ed in pensiero positivo.

La carriera

Dopo essere entrata nell'etichetta Pluggers nel 2020, con cui pubblica i primi singoli ufficiali “Mayday” e “Formato XXL”, nel 2021 ha iniziato la collaborazione con Epic/Sony Music Italia, con cui ha pubblicato il singolo "TooMuch" prodotto da Crookers. Poco dopo è uscito anche "Così leggera" e ha partecipato al disco di Inoki in "Mani", fino ad arrivare al 2022, anno in cui esce il suo primo album "Next Big Thing". Nello stesso anno la troviamo nel nuovo album di Myss Keta, "Club Topperia", col featuring "XTC", insieme alla La Niña.

Vita privata

BigMama è bisessuale. lo ha spiega piu' volte. «E qui si capisce che la sessualità non è una scelta, perché sì, dopo quello che ho detto sembrerà strano, ma mi piacciono anche gli uomini». Perchè la ragazza ha scelto questo nome? Big che vuol dire grande, grosso perchè lei è in sovrappeso. In slang però Big Mama indica anche una donna forte, a capo di un movimento.

Il peso

Quanto pesa Big Mama? In una recente intervista al sito Wired Big Mama ha detto: «Sono super tranquilla con il mio fisico e con il mio peso. Sono autoironica da morire, non ho paura di dire quanto peso e che sono obesa, sono cose della mia vita. Preferisco essere onesta piuttosto che nascondere cose che mi rappresentano. Gli hater arriveranno e già sono arrivati. Il problema è quello che dicono: si fermassero alla mia musica e all’aspetto fisico non risponderei nemmeno, ma alcuni pensano che io sia qui per promuovere l’obesità ed è terribile. Non l’ho mai fatto; parlo di me, non sto promuovendo una patologia. Sono gli unici commenti a cui rispondo».

Su Instagram ha oltre 18.000 follower.